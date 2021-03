Antikörpertest gilt als Nachweis eines Infektionsschutzes

Ausgewählte positive Antikörpertests sind Neutralisationstests gleichgesetzt und befreien Geimpfte und Genesene von der Testpflicht.

Erleichterungen, konkret eine Befreiung von der Testpflicht, gab es bislang nur für Genesene und Personen mit einem Nachweis über neutralisierende Antikörper. Dieser Neutralisationstest ist äußerst aufwändig und wird in Vorarlberg nicht angeboten. Ab sofort können zum Nachweis des Infektionschutzes auch andere, weniger aufwändige Antikörpertests herangezogen werden, die in mehreren Labors in Vorarlberg möglich sind, teilt Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher mit. "Ein positives Antikörpertest-Ergebnis ist einem negativen Corona-Testergebnis durch PCR- oder Antigen-Tests gleichgesetzt, wenn das Labor die Korrelation mit einem Neutralisationstest bestätigt", so Rüscher.