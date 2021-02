Antigen-Schnelltests: In Apotheken "herrscht Chaos"

Unter den Vorarlberger Apothekern macht sich Unmut breit: Ab Montag soll es in ersten "Pilot-Apotheken" Gratis-Antigenschnelltests geben. Viele Informationen gebe es dazu bislang aber nicht, wie aus Apothekerkreisen zu hören ist.

Ab kommendem Montag wird es in ersten "Pilot-Apotheken" Gratis-Antigenschnelltests auf SARS-CoV-2 geben. Die Präsidentin der österreichischen Apothekerkammer, Ulrike Mursch-Edlmayr, erklärte am Freitag bei einer Pressekonferenz, dass die Liste der teilnehmenden Apotheken - das Angebot soll kontinuierlich ausgebaut werden - ab kommendem Montag auf der Website der Apothekerkammer abrufbar sein werden. VOL.AT hat aus Apothekerkreisen erfahren, dass diese Info zuerst in der Presse zu lesen waren, bevor die detailierten Informationen an die Apotheken selbst ging.