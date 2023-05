Anti-Teuerungsmaßnahmen und LGBTQ in der Kirche

Vizekanzler Werner Kogler und Pfarrer Rainer Büchel vom Regenbogenpastoral Vorarlberg sind am Donnerstag die Gäste in „Vorarlberg LIVE“.

Bei seinem Vorarlbergbesuch am Donnerstag hat der Vizekanzler Werner Kogler die als zu wenig und zu spät kritisierten Anti-Teuerungsmaßnahmen der Regierung verteidigt. "Wir wurden auch schon kritisiert, dass wir zu viel getan haben", meinte Kogler. VN-Chefredakteur Gerold Riedmann trifft Kogler in einem Außengespräch für „Vorarlberg LIVE“, der im Vorfeld meint, man dürfe jetzt nicht erwarten, dass "die Preise über Nacht gekappt" werden. "Da muss man umsichtig vorgehen", so der Vizekanzler.