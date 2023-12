ANTENNE VORARLBERG startet KI-Experiment: Revolutionäres Webradio "Dance Radio KI Inside"

Als Pionier in der österreichischen Radiolandschaft bringt ANTENNE VORARLBERG eine Innovation auf den Markt: Das erste KI-gesteuerte Webradio Österreichs, „Das ANTENNE VORARLBERG Dance Radio KI Inside“.

"Betty" soll unterstützen

Das KI-Experiment zielt darauf ab, die Möglichkeiten und Grenzen künstlicher Intelligenz im Radiobetrieb zu erforschen. „Uns geht es nicht darum, unsere beliebten Moderatoren zu ersetzen. Wir möchten vielmehr herausfinden, wie KI sie in ihrer täglichen Arbeit unterstützen kann“, erklärt Programmchef Andreas Hinsberger. Betty, die nie müde wird und blitzschnell auf große Datenmengen zugreifen kann, bietet vor allem nachts, in unmoderierten Zeiten, einen unschätzbaren Mehrwert, zum Beispiel bei der Übermittlung von Verkehrsnachrichten in Echtzeit.