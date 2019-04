Sie sind durch ihre Mega-Hits „Sanctuary“ und „Legendary“ bekannt geworden – Welshly Arms.

Jetzt schließen die Rocker aus Ohio mit ihrer neuen Single „Learn To Let Go“ an ihre bisherigen Erfolge an. Der neue Song erzählt vom Aufbruch, vom Abschließen mit der Vergangenheit. Und das ist nicht nur im Text sondern auch in der Melodie zu hören. Rockige Gitarren, Rasseln und Drums, mehrstimmige Parts und Orgel-Elemente geben dem Track seine Kraft. Der ANTENNE VORARLBERG – Hit-Tipp der Woche: Welshly Arms – Learn To Let Go