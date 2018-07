Antenne Vorarlberg feiert Geburtstag mit The Kelly Family

20 Jahre und kein bisschen leise. Antenne Vorarlberg feierte am Freitag gemeinsam mit seinen Hörern beim Konzert von The Kelly Family in Dornbirn seinen 20. Geburtstag.

Super Musik. Tolle Leute. Leckerer Geburtstagskuchen. Feine Getränke. Großartige Stimmung. Das waren die Zutaten, die die Geburtstagsparty von Antenne Vorarlberg zur unvergesslichen Party werden ließen. Der Radiosender aus Vorarlberg lud mehr als 200 Hörerinnen und Hörer exklusiv auf das Konzert der Kelly Family in die eigene Geburtstags-Area ein. Als VIP-Gäste erlebten die Hörer das Comeback des Jahres in der ersten Reihe. „Happy Birthday Antenne Vorarlberg und vielen Dank für das unglaubliche Konzert! Seit 20 Jahren bin ich riesiger Kelly- und natürlich Antenne Vorarlberg-Fan. Ihr seid einfach nicht mehr aus meinem Alltag wegzudenken. Wahnsinn, was ihr immer für eure Hörer macht. Wir trinken noch ein Gläsle auf euren Geburtstag!“, freut sich Christina aus Dornbirn dabei gewesen zu sein.