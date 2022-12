Antenne und Ö3 schreiben Radiogeschichte

Noch nie zuvor sendeten zwei Radiosender in Österreich parallel das gleiche Programm. Doch wenn es um Familien in Not geht, dann wird unter Radiokollegen Zusammenhalt großgeschrieben und mit geballter Energie zum Spenden animiert.

Dafür waren Sandra & Veithi vom ANTENNE VORARLBERG Frühstücksradio im Zuge vom Ö3 Weihnachtswunder Live zu Gast im gläsernen Studio in Bregenz. Für den guten Zweck spendeten die Frühstücksradio-Moderatoren des Vorarlberger Privatradiosenders 1.000 Euro und durften sich im Gegenzug dafür einen Song wünschen. Das Besondere daran: Der Wunschsong war nicht nur im nationalen Sender Ö3 zu hören.

Gemeinsam für den guten Zweck

Auch ANTENNE VORALBERG krempelte eine Zeit lang das eigene Liveprogramm komplett um, schaltete zum Ö3 Weihnachtswunder und ließ die eigenen Hörer:innen Teil dieses einzigartigen Radiomomentes sein.

Ö3 Moderator Andi Knoll freute sich über den Besuch von Sandra und Veithi vom ANTENNE VORARLBERG Frühstücksradio: „Das gab es in Österreich oder sonst wo so noch nie. Zwei Radiosender, die - sagen wir mal so – normalerweise Mitbewerber sind, senden jetzt das gleiche Programm“ und begrüßte daraufhin neben der Ö3-Gemeinde auch die Hörer:innen von ANTENNE VORARLBERG.

Hörer:innen sind begeistert

Auch im Ländle führte die Programmaktion zu einer äußerst positiven Resonanz. So waren die Hörer:innen von ANTENNE VORALRBGER begeistert über den Zusammenhalt zwischen den Radiokollegen aus Vorarlberg und Wien, wenn es um die Hilfe für Familien in Not geht. Dies zeigten auch die zahlreichen Anrufe, Nachrichten, und Social-Media-Kommentare, die den Privatradiosender daraufhin erreichten.

Ein Stück Radiogeschichte

Andreas Hinsberger, Programmchef von ANTENNE VORARLBERG, ist begeistert: „Ich bin sehr stolz darauf, was wir hier zusammen mit unseren Radiokollegen aus Wien geschaffen haben. Dass zwei Radiosender gleichzeitig das identische Programm senden und für den guten Zweck zusammenarbeiten, gab es so in Österreich noch nie. An dieses Stück Radiogeschichte werden wir sicher noch Jahre zurückdenken. In diesem Zuge möchten wir uns für die Zusammenarbeit bedanken und wünschen dem Team von Ö3 auch noch weiterhin viel Erfolg beim Spendensammeln in Bregenz!“