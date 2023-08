Anteil der Lkw an tödlichen Verkehrsunfällen gestiegen

Der Anteil der tödlichen Lkw-Unfälle ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Im Vorjahr nahm die Zahl der bei Verkehrsunfällen mit Lkw-Beteiligung Getöteten gegenüber dem Jahr 2021 um 23 Prozent auf 64 Tote zu. Lkw waren im Vorjahr an jedem sechsten tödlichen Verkehrsunfall beteiligt, ebenso heuer im 1. Quartal, berichtete der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) unter Berufung auf Daten der Statistik Austria.

Lkw sind oftmals ein tödlicher Unfallgegner. Im Vorjahr waren Lkw zwar nur an 3,5 Prozent der Verkehrsunfälle beteiligt, der Anteil an den tödlichen Unfällen war mit 17,3 Prozent aber fünfmal so hoch, so die Analyse des VCÖ. Ähnlich die Zahlen heuer im 1. Quartal: Obwohl nur an 4,9 Prozent der Unfälle beteiligt, betrug der Lkw-Anteil an den tödlichen Unfällen 17 Prozent.