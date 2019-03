Ansturm auf Laternser Hoftag

Zahlreiche interessierte Besucher bei künftiger Sennerei Mathis

Laterns. Eine eigene Sennerei und das auf einer Seehöhe von 1180. Das ist der Traum von Jakob und Cornelia Mathis. 2012 haben sie unweit des Hofs von Cornelias Vater ein altes Bauernhaus gekauft, seit 2017 wird umgebaut. Zur Umsetzung des geht Familie Mathis neue Wege und setzt auf Crowdfunding und Direktvermarktung. Für 500 Euro können sich Käsefans am Bau beteiligen und erhalten die nächsten fünf Jahre Milchprodukte, Eier, Fleisch und Wurst im Gegenwert von 550 Euro retour. Das Interesse an dieser regional-schmackhaften Investition war groß, beim Hoftag kamen zahlreichen Besucher, teilweise sogar aus der Schweiz und Liechtenstein in den Laternser Ortsteil Bonacker. Die Familie führte dabei durch den fast fertigen Milchbetrieb und erklärten die künftige Produktionsstätte und das Investorenmodell. 80 Beteiligungen wurden bereits verkauft, beim Hoftag wollten zahlreiche weitere genauer bescheid wissen und haben sich die nötigen Informationen geholt. Für die meisten steht dabei aber weniger die durchaus attraktive Verzinsung im Vordergrund, sondern das Interesse an den Produkten aus regionaler Bioproduktion. „Hier weiß ich woher Milch und Fleisch kommen und kann die mit gutem Gewissen verzehren“, erklärt ein interessierte Gast.