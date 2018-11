Ansturm auf die Weihnachtsausstellung

Die schönste Zeit des Jahres hielt am Freitag Einzug in die Werkstätte der Lebenshilfe Hohenems.

Hohenems Wer am Freitag die Lebenshilfe Werkstätte betrat, der sah es glänzen und glitzern. Die Tore waren wie jedes Jahr für die Weihnachtsausstellung geöffnet.

Auch in diesem Jahr konnten sich die Gäste von einzigartigen Weihnachtsdekorationen, schönen Geschenkideen, Weihnachtsgebäck, Adventskränzen und vielem mehr inspirieren lassen. Das Werkstätten-Team verwöhnt zudem mit leckerem Kuchen und Kaffee. Es lohnte sich vorbeizuschauen. Leiter Jürgen Feistenauer freute sich über den enormen Besucherandrang und die tatkräftige Unterstützung der Mitarbeiter, ohne die die Ausrichtung der großartigen Ausstellung, aber auch das tägliche Geschäft nicht möglich wäre.

Zu Besuch war dann auch der angrenzende Kindergarten. Seit vier Jahren teilen sich Kinder und Menschen mit Behinderungen nicht nur den Garten. „Hier findet gelebte Inklusion statt. Es gibt keine Berührungsängste und ein gutes Miteinander ist für alle selbstverständlich“, erklärt Feistenauer. Die Kinder konnten sich alles in Ruhe anschauen. Danach wurden sie von Koch Simone mit leckeren Muffins und Saft verwöhnt. Bevor es wieder zurück in den Kindergarten ging, bekam jedes Kind ein kleines Geschenk, das die Mitarbeiter der Lebenshilfe bastelten. „Das war toll, ich freu mich schon jetzt aufs nächste Jahr“, so Ronja.