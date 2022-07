Ansturm auf die Saisonkarten zum Jubiläum

Schon über 500 Fans haben sich eine gratis Saisonkarte gesichert.

Der VfB Hohenems hat zum 100-Jahr-Jubiläum einiges vor. Nicht nur, dass erstmals eine Damen-Kampfmannschaft an den Start geht. Auch die Herren-Kampfmannschaft hat große Ziele. Der VfB Hohenems möchte erstmals in der Vereinsgeschichte den Meistertitel in der Regionalliga West holen. Es ist ein hohes Ziel, die Konkurrenz ist nämlich stark. Deshalb sind die Fans im Stadion besonders wichtig. Und so wie es aussieht, dürfen sich die Hohenemser auf ein volles Stadion freuen. Schon über 500 Fußballfans haben ihre gratis Saisonkarte geholt. Damit kann man nicht nur jedes Heimspiel der ersten Kampfmannschaft oder des 1b besuchen, sondern auch ein Auto gewinnen! Das Prinzip ist einfach: Jeder Besuch zählt als Gewinnspiel-Los. Umso öfter man ins Stadion kommt, desto größer ist die Chance, am Ende der Saison einen KIA Rio zu gewinnen – oder einen anderen der insgesamt 100 Preise. Die gratis Saisonkarte und alle Informationen dazu gibt es auf www.vfb1923.at.