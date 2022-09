Anstich von Pachole, Ritsch, Megastimmung mit 3500 Menschen

Partystimmung beim Business Run auf der Bregenzer Werkstattbühne.

BREGENZ – Mehr als 3.000 Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen haben am vergangenen Freitag die Laufschuhe geschnürt und sind beim 11. Business Run in Bregenz entlang des Bodensees gelaufen. Das Teamevent vereinte einmal mehr die Wirtschaftsunternehmen aus der DACH-Region und den Sport. Ein voller Erfolg!

Bereits zuvor bestand in der Networking Area die Gelegenheit, sich in einem lockeren Umfeld miteinander zu vernetzen. Kontakte, Ideen, Themen wurden hier ausgetauscht, bevor der Startschuss fiel und es auf die 5 Kilometer lange Strecke entlang des Bodensees ging. Bestes Wetter boten Top-Bedingungen für die Läufer*innen. Dabei standen nicht nur sportliche Höchstleistungen im Vordergrund, sondern vor allem auch der Spaß und die Freude am gemeinsamen Sport.