Anschober und Tanner zur Umsetzung der Impfstrategie

Zuerst informieren Anschober und Tanner über Österreichs Rolle bei der Impfstoff-Zulassung in der EU. Danach folgen Details zur Umsetzung der Impfstrategie in Österreich.

Die Europäische Kommission hat am 6. Jänner 2021 dem zweiten COVID-19-Impfstoff die Zulassung erteilt. Am 7. Jänner, 11:30 Uhr, geben Gesundheitsminister Anschober und Verteidigungsministerin Tanner gemeinsam mit Experten der AGES einen Überblick über die Rolle Österreichs bei der Impfstoff-Zulassung in der EU: Die Prüfung und Freigabe aller Impfstoff-Chargen für den gesamten EU/EWR-Raum erfolgt durch die AGES und das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG).