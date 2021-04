Anschober-Rücktritt: So reagieren die Ländle-Kollegen

Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat seinen Rücktritt bekannt gegeben - seine Vorarlberger Politkkollegen bedanken sich.

Am Dienstagvormittag gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen bekannt. "Ich bin überarbeitet und ausgepowert", sagte Anschober in einer Pressekonferenz. "Die abgelaufenen 15 Monate war wohl die härteste Zeit in der langen politischen Karriere. Dass Rudi nun aus gesundheitlichen Grünen zurücktritt, ist für seine Genesung unabdingbar, aber ein großer Verlust für uns Grüne und die österreichische Politik", erklären Landesrätin Katharina Wiesflecker und Landesrat Johannes Rauch in einer Aussendung.