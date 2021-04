Anschober-Rücktritt: Harte Kritik von FPÖ und SPÖ

Nach dem Rücktritt von Gesundheitsminister Rudolf Anschober schießen Christof Bitschi (FPÖ) und Reinhold Einwallner (SPÖ) in "Vorarlberg LIVE" gegen die Bundesregierung.

Am Dienstagvormittag gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober seinen Rücktritt bekannt, als Grund gab er gesundheitliche Probleme an. FPÖ-Landesparteiobmann Christof Bitschi ortet in "Vorarlberg LIVE" auch die fehlende Unterstützung der Bundesregierung. Die ÖVP wolle von den eigenen Skandalen ablenken und habe deshalb auch gegen Anschober geschossen. Dies habe sich auch darin gezeigt, dass sich der Gesundheitsminister in der Rücktrittsrede bei vielen Personen bedankt habe, nicht jedoch beim Koalitionspartner.