Anreisetipps: So kommen Sie zu den Bregenzer Festspielen

Von 20. Juli bis 21. August finden die Bregenzer Festspiele statt, viele Kulturinteressierte werden daher wieder an den Bodensee reisen.

Die meistgenutzten Zubringer zum Festspielgelände sind die Rheintal Autobahn (A14) im Bereich Pfänder und City Tunnel in Bregenz, die Vorarlberger Straße (L190) von Lochau nach Bregenz und die Schweizer Straße (L202) vom Grenzübergang St. Margrethen-Höchst über Hard nach Bregenz. Gebührenpflichtige Parkplätze stehen in ausreichender Zahl zur Verfügung.

Staufrei mit Bus, Bahn und Schiff

"Erfahrungsgemäß steigt das Verkehrsaufkommen auf den Zufahrten bereits zwei Stunden vor Beginn der Vorstellungen", informiert Jürgen Wagner vom ÖAMTC Vorarlberg. "Alternativ zur Anreise mit dem eigenen Pkw kommen Festspielbesucher mit Bus und Bahn sehr bequem zu den Veranstaltungen am See: Festspiel-Tickets berechtigen zur kostenlosen Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel", ergänzt Wagner. Eine weiter Möglichkeit, wenn auch kostenpflichtig, ist die Anreise per Schiff zur Anlegestelle bei der Seebühne.