Anna Veith: Mit Babybauch in den Fitnessraum

Die ehemalige Skirennläuferin Anna Veith zeigt stolz ihren Babybauch: Mit ihrem inspirierenden Posting setzt sie ein Zeichen für Gesundheit und Wohlbefinden für werdende Mütter.

Rund zwei Monate nach der Ankündigung ihrer zweiten Schwangerschaft, teilt die ehemalige Skirennläuferin Anna Veith ein Bild auf Instagram. Mit einem inspirierenden Foto, das sie mit einem sichtbaren Babybauch in einem Fitnessraum zeigt, demonstriert Veith ihre fortwährende Hingabe zu Fitness und Wohlbefinden auch während der Schwangerschaft. Der Post mit dem Kommentar "another day… and we move together…. #beactive #moveyourbody #feelgood #motherhood #pregnant #thirdtrimester #weareone #workout" bringt ihre positive Einstellung und ihr Engagement für Gesundheit und Bewegung zum Ausdruck.