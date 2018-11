Anna Mateur & The Beuys

Nüziders. Protokoll einer Disco mit Samuel Halscheidt und Kim Efert (Gitarre) Freitag, 30.11.2018, 20 Uhr, Sonnenbergsaal Nüziders

Anna Mateur ist diese großartige, wundersame Erscheinung, die mit ihrem sagenhaften Stimmvolumen und abgrundkomischen Witz-Ernst alles in den Schatten stellt, was sich hierzulande als Großkunst, Kleinkunst, Neben- oder Zwischenkunst zu behaupten versucht. Anna Mateur ist: Sonderkunst!

Mit ihren Saiten-Begleitern führt die Stimmgewaltige uns lauthals lachend in künstlerische Gefilde, in denen nie zuvor ein Mensch gewesen ist – es aber jede Menge intelligentes Leben gibt … und enthüllt uns Staunenden dort: das Protokoll einer Disko. Enttarnt das Groteske der Normalität, das Monströse des Mittelmaßes und den Zusammenhang von Komfort und Konformismus. All das mit den Mitteln der Gebrauchskunst: Liedgut unchained. Cover. Songs. Erwarten Sie das Unerwartete. Eine Symbiose von Gefühl und Erkenntnis; ein Abend, der für die ganz große Katharsis sorgt. Disko ist Nebensache. Die Hauptsache ist: Anna Mateur!