Anna Bereuter im U19 Nationalteam

FFC fairvesat Spielerin ins U 19 Nati - Team berufen

In der Planet Pure Frauen Bundesliga ist eine 14 tägige Länderspielpause angesagt. Beim Bundesligisten FFC fairvesta Vorderland, wird die Pause zu intensivem Training genutzt. Drei Spielerinnen erhielten die Einberufung in die verschiedenen Nationalteams.

Anna Bereuter erhielt die Einberufung ins U 19 Frauen-Nationalteam für die 1. Qualifikationsrunde zur Frauen EM 2019/2020 – UEFA Miniturnier in Österreich .

Das österreichische U19 Nationalteam mit FFC Akteurin Anna Bereuter, bereitet sich ab kommenden Freitag den 27.09. auf die 3 Länderspielen mit einem Trainingslager vor.