Anna Bereuter erstmals ins A-Nationalteam einberufen

Die 19-jährige Lochauerin nimmt am zehntägigen Trainingslehrgang der Frauen ÖFB-Auswahl in Malta teil

Das Frauen-Nationalteam eröffnet das Länderspieljahr 2021 mit einem Trainingslehrgang inklusive zweier freundschaftlicher Länderspiele auf Malta . Die Abreise ins zehntägige Teamcamp erfolgt am 15. Februar. Erstmals mit dabei ist die Lochauerin Anna Bereuter (19). Die seit dieser Saison bei St. Pölten spielende Mittelfeldakteurin wird ziemlich sicher ihr Debüt im A-Team geben.

Auf der Mittelmeer-Insel bekommen es die Österreicherinnen, die Ende 2020 im FIFA-Ranking auf Platz 20 vorgerückt sind, im Rahmen der "Visit Malta Women's Trophy 2021" mit Schweden und der Slowakei zu tun. Sowohl das Aufeinandertreffen mit den WM-Dritten und Olympia-Zweiten Skandinavierinnen (FIFA-5.) am 19. Februar (15:00 Uhr) als auch jenes mit den Slowakinnen (FIFA-45.) am 23. Februar (18:30 Uhr) geht im Hibernians Football Ground in Paola über die Bühne.