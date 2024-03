Anna Bereuter bleibt SPG Altach/Vorderland treu

Haken drunter. Anna Bereuter spielt auch die kommenden zwei Saisonen im Rheindorf. Die Vorarlbergerin ist äußerst glücklich in ihrer Heimat, so verliefen die Gespräche über die Verlängerung reibungslos ab. Bereuter kam 2022 von St. Pölten nach Altach, wo sie bislang 26-mal in Schwarz-Weiß auflief.

Zemma bis 2026. Der Zusammenhalt zwischen dem Team und Anna ist jederzeit spürbar. Anna zeigte sich prompt als Teamplayerin und übernimmt auf dem Feld auch eine Führungsposition. Bereuter ist in den bisherigen eineinhalb Saisonen mehr oder weniger gesetzt, auch abseits des Platzes ist die 22-Jährige rundum zufrieden. In Bregenz kann sie dem Beruf der Lehrerin nachgehen, was sich ideal mit den sportlichen Aufgaben in Altach verbinden lässt.