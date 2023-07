Anmeldungsphase für Bildungsakademie startet jetzt

Bregenz (BRK) – Der Fachkräftemangel beschäftigt seit längerem auch die Städte und Gemeinden. Besonders im Bereich der Kinderbetreuung ist ausgebildetes Personal schwer zu finden.

Um auch in Zukunft den Anforderungen gerecht zu werden, gründete die Stadt Bregenz mit der Bildungsakademie Bregenz (BAB) eine eigene Ausbildungsstätte und bietet ab Herbst den Basislehrgang „Kleinkind- und Kindergarten-Assistenz“ an. Die Lehrinhalte sind ebenso auf bereits bestehendes Personal der Landeshauptstadt als auch externe Interessierte zugeschnitten.

„Die Stadt Bregenz zeigt erneut Eigeninitiative und nimmt sich der Herausforderung des Fachkräftemangels proaktiv an. Ich freue mich auf viele Bewerbungen und bedanke mich bei den Initiator:innen, die neue Wege gehen, um das Niveau in der Kinderbetreuung weiter anzuheben“, sagt Bürgermeister Michael Ritsch.

Stadträtin Eveline Miessgang ergänzt: „Die Ausbildung in diesem Bereich hat jetzt oberste Priorität, um die Qualität in den elementarpädagogischen Einrichtungen aufrecht zu erhalten. Ich freue mich daher, dass wir die Möglichkeit anbieten können, in Bregenz unser eigenes Personal auszubilden. Damit setzen wir eigene Standards, was mich sehr stolz macht.“