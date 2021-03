Anmeldung zur Kleinkindbetreuung 2021/22

Ab 22. März nimmt die Bildungsabteilung der Stadt Bludenz Anmeldungen entgegen.

Bludenz. In der letzten März-Woche findet die Anmeldung zur Kleinkindbetreuung für das kommende Betreuungsjahr statt.

Von 22. bis 26. März haben Eltern die Möglichkeit, ihr Kind in einer der 6 städtischen Kleinkindbetreuungseinrichtungen anzumelden. Die Anmeldung erfolgt während der Amtszeiten in der Bildungsabteilung der Stadt Bludenz (Rathaus, 2. Stock). Eltern benötigen die E-Card des Kindes, eine Arbeitsbestätigung über das Ausmaß der Anstellung in Prozent und die Angabe der genauen Arbeitstage sowie den ausgefüllten Anmeldebogen. Dieser kann unter www.bludenz.at/kinder heruntergeladen werden. Hier können sich Eltern über Öffnungszeiten und Tarife der einzelnen Kleinkindbetreuungseinrichtungen informieren.