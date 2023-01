Anmeldung zur Bludenzer Semesterferienbetreuung

Bludenz. Die Semesterferien stehen vor der Tür. In der Zeit von 13.-17. Februar haben die Bludenzer Kindergärten und Schulen geschlossen.

Für Kinder, die während dieser Zeit eine Betreuung brauchen, bietet die Stadt Bludenz die Semesterferienbetreuung an. Anmeldungen können noch bis inklusive 27. Jänner eingereicht werden.

Für lernfreudige Kinder und Kinder, deren Eltern in den Semesterferien ihrer Arbeit nachgehen, wird auch dieses Jahr wieder eine Kinder- und Schülerbetreuung, angeboten. Diese kann entweder halb- oder ganztägig in Anspruch genommen werden. Der Standort der Kindergartenbetreuung ist im Kindergarten Susi Weigel. Für Schülerinnen und Schüler der Bludenzer Volksschulen und der Mittelschule, findet die Betreuung an der Volksschule Obdorf statt.