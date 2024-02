Anmeldung für das Kindergartenjahr 2024/25

Bludenz. Ende Februar können Eltern ihre Kinder für das Kindergartenjahr 2024/25 in Bludenz anmelden.

Die Kindergartenanmeldungen für die städtischen Kindergärten findet am Samstag, 24. Februar, statt. Für die Pfarrkindergärten können die Kids am Montag, 26. Februar, angemeldet werden.

Der Termin für die Anmeldung kann direkt mit dem jeweiligen Kindergarten per Mail vereinbart werden. Die Eltern der Kinder werden schriftlich benachrichtigt. Bereits im Vorfeld sind die Infos über die verschiedensten Kindergärten und deren jeweilige Angebote auf der Homepage der Stadt Bludenz unter www.bludenz.at/kinder und in der Bildungsabteilung der Stadt Bludenz unter T 05552/63621-245 oder per Mail an familie@bludenz.at.