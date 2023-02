Anmeldung für das Kindergartenjahr 2023/24

Bludenz. Ende Februar können Eltern ihre Kinder für das Kindergartenjahr 2023/24 in Bludenz anmelden.

Die Anmeldungen für die städtischen sowie die Pfarrkindergärten finden direkt vor Ort im Wunschkindergarten statt. Interessenten für den Waldkindergarten können sich gerne mit der Bildungsabteilung der Stadt Bludenz in Verbindung setzen. Die Kindergartenanmeldungen für die städtischen Kindergärten findet am Samstag, 25. Februar, statt. Für die Pfarrkindergärten können die Kids am Montag, 27. Februar, angemeldet werden. Der Termin für die Anmeldung kann direkt mit dem jeweiligen Kindergarten per Mail vereinbart werden.