Anmeldung für Business Run läuft noch wenige Stunden

Für Kurzentschlossene besteht noch die Möglichkeit beim größten Treffen dabei zu sein.

Teilnehmerrekord beim größten Wirtschaftstreffen in Vorarlberg!

Alleine stark, gemeinsam stärker! Der Business Run Bodensee findet diesen Freitag, den 23. September 2022 statt. Und in diesem Jahr bringt das Event sogar mehr als 3.000 Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus der Region zum Firmenlauf zusammen. Zur Auswahl stehen: 5 Kilometer Laufen, Walken oder Spazieren. Mitmachen kann also jeder und jede.

Willkommen sind dabei alle Unternehmen: Egal, ob Familienbetrieb oder Konzern, ob kleine, mittlere oder große Firma. Für Verena Eugster und Patricia Zupan-Eugster, die den Business Run mit ihrem Team organisieren, steht vor allem der Spaß im Vordergrund: „Die Zeit, die die Läufer hier miteinander verbringen, die Erlebnisse und schönen Momente – all das stärkt und vereint. Aus den vergangenen Jahren wissen wir: Beim Business Run gelingt Teambildung spielend.“

Neben der Einzel- und der Teamwertung gibt es auch Sonderwertungen. Hier werden nicht nur der schnellste Chef/die schnellste Chefin, der schnellste Mitarbeiter/die schnellste Mitarbeiterin und der schnellste Lehrling (männlich & weiblich) gesucht, sondern auch das Unternehmen mit den meisten Teilnehmern. Also, meldet euch unbedingt noch an, bevor die Anmeldung am 21. September um 12.00 Uhr schließt!