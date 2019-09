Anlaufstelle, Stütze und Vermittler

Zeljko Bilic ist Leiter der OJA Meiningen

Meiningen. Der 1971 in Bregenz geborene Bilic hat nach seiner Schulzeit an sich eine Lehre als Schlosser absolviert, aber schon da seinen Hang zur Jugendarbeit entdeckt – er war Jugendvertrauensrat in seinem Lehrbetrieb. Nach dem Abschluss war Bilic dann auf der Suche nach der seiner Berufung. Er arbeitet mal als Taxifahrer, als Marktverkäufer und versuchte sich an der Krankenpflegeschule. Mit der Geburt seiner ersten Tochter 1995 wechselte er als Quereinsteiger in die Jugendarbeit ins Between in Bregenz. Von dort aus wechselte er in die Schweiz und nach Liechtenstein, wo er unter anderem auch Präsident des fürstlichen Jugendarbeitsdachverband war. Parallel dazu absolvierte Bilic die nötigen Ausbildungen in Schloss Hofen und holte sich Zusatzqualifizierungen als Erlebnispädagoge und als Jugendritualleiter. Weil es bei Bilic etwas länger gedauert hat, bis er seine wahre Berufung gefunden hat, ist vielleicht der Grund warum er stets gerne eine Stütze bei der Suche nach dem richtigen Beruf für die Jugendlichen war und ist. Bevor er im Dezember 2018 die Leitung der OJA Meiningen übernommen hat, war er noch als interimistischer Leiter im Feldkircher Graf Hugo tätig. Dort engagierte er sich vor allem im Bereich Gewaltprävention, in der Migrationsarbeit und in der Bubenarbeit. Der Wechsel nach Meiningen war dann ein großer Schritt, unterscheide sich die Jugendarbeit in der Stadt durchaus von der in einer kleinen Gemeinde. Hier kennen ihn alle Jugendliche und er wird gerne als Anlaufstelle bei Problemen kontaktiert, in der anonymen Stadt war dies deutlich weniger der Fall. „In Meiningen ist man greifbar, die Wege sind schneller und kürzer, grundsätzlich mag ich das“, sagt der vierfache Familienvater. Auch sind Ressourcen und Budgets am Land deutlich geringer, was die Arbeit herausfordernd aber auch spannend macht.