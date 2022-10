Anlaufstelle für Stickereigeschichte

Im S-MAK in Lustenau wird das Wissen über die Stickereigeschichte Lustenaus aufgearbeitet, archiviert und für die Bevölkerung anschaulich präsentiert.

Lustenau Spaziert man aufmerksam durch Lustenau, so erkennt man viele historische Überbleibsel von Textiltreibenden, die im Laufe der vergangenen 150 Jahre dieser Arbeit nachgegangen sind. Über 400 noch bestehende Häuser haben einen Bezug zur Stickerei. „Im Moment zählt Lustenau zwischen 30 bis 40 aktive Stickereien“, erzählt Daniela Fetz-Mages vom Verein S-MAK. Der Name steht für Stickerei, Museum, Archiv und Kommunikation und soll das wertvolle Erbe unserer Vorfahren würdig bewahren.

Seit 2018 besteht der Verein und hat in den vergangenen vier Jahren eine Bestandsaufnahme der historischen Gegenstände gemacht und macht dies teilweise immer noch. „Wir haben alles fotografiert und digital erfasst. Nun haben wir einen Überblick unserer sehr umfangreichen Sammlung“, sagt Daniela Fetz-Mages. Den Mitgliedern von S-MAK geht es nicht nur um das Präsentieren der textilen Zeitzeugen. „Wir wollen vor allem auch aufzeigen, inwieweit uns dieser Teil der Geschichte noch heute prägt und uns zu dem macht, was wir sind“, sagt sie. So wurde die Handelsschule in Lustenau für die Kinder der Sticker gebaut, um auch das Betriebswirtschaftliche für die aufkommende Stickerei garantieren zu können. Neben der Bildung wirkte sich die Stickerei aber auch auf die Architektur aus. Das Ortsbild hat sich markant verändert.