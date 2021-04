Ankunft in Bludenz nach 550 Kilometermarsch für Bühnenauftritt

Bludenz. Nach einem sehr langen Fußmarsch sind die drei steirischen Künstler Martin Kosch, Michael Großschädl, Paul Sommersguter gemeinsam mit Andi Peichl endlich in Vorarlberg angekommen, um hier wieder vor Publikum auftreten zu können.

Bei Schnee- und Regenwetter und mit viel Support ihrer Fans meisterten sie die einzelnen Etappen auf ihrem Weg nach Vorarlberg. Heute sind sie schließlich müde aber trotzdem voller Motivation in Bludenz angekommen. Nach dem schweren Anstieg über den Arlberg freuten sich die Steirer über den herzlichen Emfpang beim Remise-Vorplatz in Bludenz durch Kulturstadtrat Cenk Dogan und Bürgermeister Simon Tschann sowie den Künstlern Philipp Lingg und Matthias Härtel, die die Aktion unterstützen.

Sie fiebern ihrem Auftritt live vor Publikum in der Remise morgen Donnerstag, 22. April, 18 Uhr entgegen. Das nächste Ziel ihrer gemeinsamen Reise ist dann am Freitag, 23. April ein Auftritt in der „wirtschaft“ in Dornbirn.