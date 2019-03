Anhänger löst sich von Pkw – Fußgängerinnen erfasst

Hohenweiler - In Hohenweiler löste sich ein Anhänger von einem fahrenden Pkw und erfasst zwei Fußgängerinen.

Am späten Samstagnachmittag bog ein 46-jähriger Pkw-Lenker in Hohenweiler mit seinem Pkw von der Gemeindestraße “Dreiangel” in die Gemeindestraße “Dorf” ein. Beim Linksabbiegen löste sich der Anhänger des Pkw-Lenkers von der Anhängekupplung und driftete führerlos über die Gemeindestraße auf den dort befindlichen Gehsteig.