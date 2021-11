Angstgegner Innsbruck kommt zum FC Dornbirn

In den letzten sieben direkten Duellen gab es für die Rothosen gegen Wacker Innsbruck keine Punkte und keine Tore.

Zudem sind die Tiroler der Angstgegner für die Rothosen. In den letzten sieben Meisterschaftsspielen in der 2. Liga gab es sieben Wacker-Siege und ein imposantes Torverhältnis von 19:0 spricht eine deutliche Sprache. Der Aufstiegsaspirant aus der Tiroler Landeshauptstadt braucht im Titelkampf dringend ein Erfolg.

Endlich die Negativserie gegen Wacker Innsbruck zu beenden und die Rote Laterne so schnell wie möglich wieder abzugeben lautet das Motto der Messestädter. Es ist auch das erste Spiel nach der allzu früh zu Ende gegangenen zweiten Ära von Eric Orie. Gegen Wacker Innsbruck und BW Linz wird Klaus Stocker das interimistische Coaching der Rothosen übernehmen. Mit Standardgoalie Lucas Bundschuh und Mittelfeldspieler Christoph Domig sind zwei Leistungsträger bei den Rothosen wieder einsatzbereit. Rotsünder Anderson fehlt in der Defensivabteilung von Dornbirn. Aaron Kircher und Co. holten aus den letzten sieben Meisterschaftsspielen nur ein Remis und kassierten sechs Niederlagen. Der zweite Heimerfolg wäre für Dornbirn in dieser Situation goldwert.