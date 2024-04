Angriff auf Vierjährige - Tatverdächtiger war polizeibekannt

Ein polizeibekannter Mann steht unter Verdacht, in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu eine Vierjährige mit einem Messer schwer verletzt zu haben.

Der Mann, der eine Vierjährige in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu mit einem Messer schwer verletzt haben soll, ist polizeibekannt gewesen. Wegen einfacher Körperverletzung sei der 34-Jährige bereits Mitte März aufgefallen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Er sei mit einem anderen Mann aneinandergeraten.