Allgäu: Mann sticht in Supermarkt mit Messer auf Vierjährige ein

Ein vierjähriges Mädchen ist in einem Supermarkt im Allgäu mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden.

Angaben der Polizei zufolge hatte ein Zeuge im Supermarkt in Wangen (D) das Geschehen bemerkt, dem Angreifer das Messer abgenommen und die Beamten verständigt. Das Kind wurde in eine Klinik gebracht und dort operiert, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Es befinde sich derzeit in einem stabilen Zustand.