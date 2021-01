Angespannte Finanzlage auch in Sulz

Die Gemeindevertretung hat in ihrer letzten Sitzung den Voranschlag für 2021 einstimmig beschlossen.

Sulz . Wie viele andere Gemeinden steht auch die Gemeinde Sulz im laufenden Jahr vor der Herausforderung, stark einbrechende Einnahmen und gleichzeitige Ausgabensteigerungen zu bewältigen. Trotz dieser schwierigen Finanzlage sind im laufenden Budget in der Vorderlandgemeinde Investitionen in Höhe von 748.000 Euro vorgesehen.

In Sulz gilt dabei gerade in der jetzigen Zeit und nachdem in den letzten Jahren viel in die Infrastruktur investiert wurde, äußerste Zurückhaltung für neue Investitionen. So sind im laufenden Jahr Investitionen für Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Wasserversorgung sowie Abwasserbeseitigung in Höhe von rund 748.000 Euro und ein Grundkauf mit 241.000 Euro vorgesehen.