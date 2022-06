Angelika Simma-Wallinger wird neue ORF-Chefredakteurin in Vorarlberg

Angelika Simma-Wallinger wird neue Chefredakteurin im ORF-Funkhaus in Vorarlberg.

ORF, Caritas, Fachhochschule

Die in Dornbirn aufgewachsene promovierte Politikwissenschafterin hat in der Vergangenheit in Wien im Printbereich, beim Privatradio und 16 Jahre für verschiedene Medien des ORF gearbeitet. Sie war elf Jahre Redakteurin und Tageschefin bei Hitradio Ö3, danach verantwortete Simma-Wallinger im TV die Inhalte des Vorabend-Konsumentenmagazins "konkret", konzipierte und leitete mit "contra|der talk" ein interaktives Diskussionsformat und übernahm für mehrere Jahre die Büroleitung in der ORF-Fernsehdirektion. Von 2015 bis 2018 leitete Simma-Wallinger die Kommunikation der Caritas Österreich, aktuell lehrt und forscht sie am Intermedia-Studiengang der Fachhochschule Vorarlberg.