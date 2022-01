Im ORF Vorarlberg steht ein Wechsel in der Chefredaktion bevor

Der Zentrale Chefredakteur Gerd Endrich hat die Belegschaft des ORF Vorarlberg darüber informiert, dass er per 30. Juni 2022 die Funktion zurücklegen möchte.

Im ORF Landesstudio Vorarlberg kommt es im heurigen Sommer zu einem Wechsel an der redaktionellen Führungsspitze. Denn der Zentrale Chefredakteur Gerd Endrich (Jg. 1965) hat die Belegschaft des ORF Landesstudios am Mittwochnachmittag in einem Email darüber in Kenntnis gesetzt, dass er aus dieser Funktion ausscheiden möchte.