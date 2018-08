Angela und Arya haben jetzt Paten

Zwei neue Patenschaften sind im Wildpark Feldkirch unter Dach und Fach: Das Sika-Tier Angela und das Damwild Arya haben jüngst neue Paten gefunden.

Woher kommt der Name für das Sika-Tier? „So heißt meine Mama“, sagt Marius. „Und sie hat überhaupt nicht dagegen protestiert, dass ich den Namen für ein Tier im Wildpark verwendet habe!“. Sikahirsche stammen ursprünglich aus Asien, sind aber schon seit dem 19. Jahrhundert in Deutschland und in der Schweiz in freier Wildbahn anzutreffen. Sie sind deutlich kleiner als Rothirsche und im Wildpark Feldkirch schon seit Jahrzehnten zuhause. Das Sommerkleid des Sikahirsches ist rotbraun und weist zahlreiche weiße Flecken auf, das Winterkleid wird ab September getragen.