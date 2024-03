Angebote für Familien verbessern

Welche Infrastruktur und Angebote von Seiten der Gemeinden brauchen Familien, damit sie gut unterstützt werden können? Welche Themen sollen priorisiert werden?

Dazu startet die Marktgemeinde Nenzing eine groß angelegte Umfrage und hofft auf rege Beteiligung von Eltern mit Kindern unter 18 Jahren im Dorf. „Wir möchten gerne die Familien, die in Nenzing leben, besser kennenlernen“, beschreibt Bürgermeister Florian Kasseroler in seinem Aufruf. „Wenn Sie ein oder mehrere Kinder unter 18 Jahren haben, wären wir Ihnen daher für die Beantwortung des Fragebogens zur Familienbefragung sehr dankbar. Ihre Antworten und Vorschläge helfen uns, das Angebot für Familien zu verbessern und an deren konkretem Bedarf auszurichten.“ Auf www.nenzing.at/familienbefragung kann diese unkompliziert online ausgefüllt werden, im Rathaus liegen ausgedruckte Fragebögen auf, bei Bedarf werden sie auch zugeschickt. Für Fragen und Infos steht gerne Olivia Mair unter: 0664/88576940 oder olivia.mair@nenzing.at zur Verfügung. „Alle Angaben und Vorschläge werden anonym behandelt. Es werden keine Informationen oder personenbezogenen Daten verwendet oder weitergeleitet“, heißt es dazu von Seiten der Marktgemeinde. „Gerne können auch beide Elternteile einen Fragebogen ausfüllen.“