Angebote der Musikschule kennenlernen

Die Rheintalische Musikschule öffnete am Samstag ihre Türen und ließ die interessierten Kinder in die Welt der verschiedenen Instrumente, den Gesang und des Tanzes hineinschnuppern. ©bvs

Die Rheintalische Musikschule lud am Samstagvormittag an drei Standorten zum Tag der offenen Tür.

Lustenau Bereits um neun Uhr wuselte es an der Rheintalischen Musikschule in Lustenau. Viele Kinder waren mit ihren Eltern gekommen, um beim Tag der offenen Tür ihr Wunschinstrument besser kennen zu lernen und dabei in das vielfältige Angebot der Musikschule einzutauchen. So konnten die Kinder und deren Familien die verschiedensten Instrumente bestaunen, selber in die Hand nehmen und sich im Spielen versuchen. Die Lehrpersonen der jeweiligen Instrumente waren auch vor Ort und gaben wertvolle Tipps und Informationen rund um ihr unterrichtendes Instrument. Die Klassenzimmertüren standen weit offen und luden zum Vorbeischauen ein.

Instrumente ausprobieren

„Viele Kinder haben ein Wunschinstrument. Dennoch macht es Sinn, sich auch andere anzusehen. Denn jedes Instrument hat eine eigene Stimme und liegt einem akustisch oder motorisch besser als das andere“, erklärt Musikschuldirektor Dietmar Nigsch. Deshalb eignet sich gerade der Tag der offenen Tür fürs Ausprobieren und Kennenlernen. Die Kinder nahmen dieses Angebot gerne an und versuchten sich etwa im Spielen der Blockflöte, der Trompete, der Geige, dem Cello, der Gitarre oder auch der Orgel. Das Angebot war groß und nahm, wenn man alle Instrumente probierte, einige Zeit in Anspruch. Kinder, die gerne tanzen oder singen, konnten ebenfalls eine kleine Schnuppereinheit absolvieren. Dabei erhielten sie schnell ein Gefühl dafür, ob dies ihnen liegt oder eher nicht.

Drei Standorte

Nicht nur im Hauptgebäude in der Maria-Theresien-Straße, sondern auch im Jazzseminar und in der Alten Schule in Höchst freuten sich die Lehrpersonen über den Besuch der Öffentlichkeit. Im Jazzseminar ging es ebenfalls laut her. Dort konnte die E-Gitarre, das Schlagzeug, das Klavier oder auch der Gesang ausprobiert werden.

