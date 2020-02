Anfangsfurioso zuwenig: RHC Dornbirn verlor

Die Partie begann ganz nach dem Geschmack der Hausherren, Hagspiel übernahm bei einem Freistoß die Vorlage von Gomez direkt und feuerte den Ball unhaltbar durch die Mauer zur 1:0 Führung ins rechte Kreuzeck. Nur wenige Augenblicke später tankte sich Hagspiel sehenswert durch die Abwehr der Seeländer durch, legte quer auf Fäßler der den Ball zur 2:0 Führung einschob. In der 13. Minute hat Kissling nach einer blauen Karte durch Hagspiel den Anschlusstreffer per Direktem auf dem Schläger, doch Torhüter Mirantes gewann das Duell gegen Liga-Topscorer Kissling. Nach überstandenem Unterzahlspiel schnappte sich Gomez das Runde, umkurvte elegant das Tor und versenkte den Ball zum vielumjubelten 3-Tore-Vorsprung. Nach dem 10. Teamfoul versuchte es Kissling erneut per Direktem und wieder hielt Mirantes seinen Farben im Rennen. Das Pressing der Gäste machte sich bezahlt, Kissling nutzte ein Abwehrschnitzer kurz vor der Halbzeitsirene eiskalt zum 3:1 Anschlusstreffer aus. Es waren keine zwei Minuten nach Seitenwechsel gespielt hämmerte Rui das Geschoss zum 3:2 für die Gäste in die Maschen. Beide Teams standen defensiv gut aber auch die Torhüter wurden immer wieder gefordert, vor allem Mirantes rettete für die Dornbirner immer wieder in Extremo. Nachdem Rui für zwei Minuten auf die Strafbank musste, hatten die Messestädter gleich mehrere Möglichkeiten auf 4:2 zu erhöhen, doch weder der direkte Freistoß wie auch das Powerplay erbrachte den gewünschten Erfolg. Stattdessen kullerte ein Wyss-Schuss irgendwie unter den Schonern von Mirantes zum 3:3 Ausgleich ins Tor. Eine spannende Schlussphase brachte keine Entscheidung mehr in der regulären Spielzeit und so mussten die Mannen um Coach Gende, wie schon so oft in dieser Saison in eine Verlängerung. Diessbach gelang noch vor dem Penaltyschießen die Wende, drehte einen 0:3 Rückstand und erzielte durch Galan den Siegestreffer zum 3:4 für die Gäste.