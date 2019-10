Anfangsfurioso der VEU Feldkirch lohnte sich

Die VEU Feldkirch feiert gegen die Kitzbühler Adler einen 6:3 Erfolg.

Mit einem Blitzstart gelang den Hausherren nach nur 11 Sekunden durch Kevin Puschnik der erste Torerfolg. Mit einem tollen Haken vor dem Tor ließ die Nummer 12 der VEU dem KEC Keeper keine Chance. Nur wenig später wäre Stefan Ridderwall im Adlerkasten eigentlich schon geschlagen gewesen. Dylan Stanleys Schuss wurde aber von der Torumrandung gestoppt. Und auch in der 4 Spielminute rettete nach einem Schuss von Smail Samardzic erneut die Stange für die Gäste. Zur Hälfte des Startdrittels war es aber dann soweit. Daniel Fekete traf im Powerplay zum 2:0. Ein eher unüblicher Überzahltreffer, war es doch ein Kontertor den die Nummer 91 auf Zuspiel von Samardzic und Kyllönen in die Maschen setzte. Ebenfalls im Powerplay konnten die Gäste ihrerseits zum ersten Mal anschreiben. Davor hatten die Adler schon mehrmals bei Alex Caffi den Kürzeren gezogen.

Im zweiten Abschnitt war etwas weniger Tempo im Spiel als noch in den ersten zwanzig Minuten. In der siebten Minute des Mitteldrittels machte Robin Soudek das 4:1 für Feldkirch. Die Vorarbeit leistete dabei Kevin Puschnik, der gleich zweimal draufhielt und dessen Abpraller dann von Soudek im Kasten der Tiroler untergebracht wurde. Gleich nach diesem Treffer hatten die Hausherren in Überzahl die Gelegenheit im Powerplay nachzulegen. Doch statt die wohl endgültige Entscheidung herbeizuführen, waren es die nach wie vor bissigen Gäste die zuschlugen. Maurer machte sich mit der Scheibe auf und davon und bezwang auch Caffi im VEU Kasten. Gleich darauf hatten die Gäste in Überzahl die Möglichkeit nachzulegen, konnten aber kein Kapital aus der nummerischen Überlegenheit schlagen. Aber auch den Hausherren gelang in einer 3 minütigen Überzahlphase, teils mit 2 Mann mehr am Eis kein weiteres Tor.

So ging es mit einer 4:2 Führung für die Montfortstädter in den Schlussabschnitt. Dieser begann mit einem Auftakt nach Maß für die Adler. Adam Havlik scorte zum Anschlusstreffer und machte die Partie wieder eng. Doch nur eine Minute später fand die VEU durch Draschkowitz die passende Antwort und stellte den zwei Tore Vorsprung wieder her. Die Gäste ließen sich aber nicht aus dem Konzept bringen und kämpften beherzt weiter. Erst als Kevin Puschnik mit seinem zweiten Tor und seinem dritten Scorerpunkt das halbe Dutzend vollmachte, wieder mit einem tollen Haken direkt vor dem gegnerischen Tor, war der Sieg mehr oder weniger in trockenen Tüchern.

„Ausschlaggebend war heute das wir das Tor getroffen haben, die Chancenauswertung war in letzter Zeit ein Problem von uns. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Wir hatten viele Auswärtsspiele und haben dort viele Punkte geholt. Auf Grund der vielen Verletzungen und krankheitsbedingten Ausfällen haben wir, so denke ich das Maximum rausgeholt bist jetzt.“ Meinte ein sichtlich zufriedener Kevin Puschnik beim Fantalk im VIP Club der VEU

VEU Feldkirch - EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 6:3 (3:1,1:1,2:1)

Feldkirch, Vorarlberghalle, 994 Zuschauer, Donnerstag 24.10.2019