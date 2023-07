Anes Omerovic wechselt von Vaduz zum ältesten Klub

Der First Vienna FC 1894 verpflichtet Defensivspieler Anes Omerovic. Der 25-Jährige lief in der vergangenen Spielzeit für den FC Vaduz auf. Der Vorarlberger unterschreibt bei der Vienna ein Arbeitspapier bis 2025.



Mit Anes Omerovic kann die Vienna ihren fünften Neuzugang in dieser Sommerpause präsentieren. Der Defensivspieler unterschreibt für zwei Saisonen in Wien-Döbling. Der 25-Jährige schnürte in der letzten Saison seine Schuhe für den FC Vaduz in der zweiten Schweizer Liga. In der Conference League Qualifikation schaffte Omerovic in der vergangenen Saison mit Vaduz die Sensation gegen den SK Rapid, als der Underdog aus Liechtenstein die Hütteldorfer aus dem Bewerb warf.



Insgesamt stand der Österreicher in 36 Ligaspielen für die Vaduzer am Spielfeld und erzielte dabei sechs Tore. In der Conference League Qualifikation bestritt der Rechtsfuß fünf Spiele, sowie zwei Spiele in der Gruppenphase.



Ausgebildet wurde Omerovic zunächst in der Akademie Vorarlberg, ehe er mit 16 Jahren in den Nachwuchs von Aston Villa wechselte. Nach seiner Zeit in Birmingham schloss sich der gebürtige Dornbirner dem SV Schwechat in der Regionalliga Ost an, von dort ging es über die Stationen Young Violets, FC Dornbirn, FC Winterthur zum FC Vaduz. Wo er neben den Erfolgen in der Conference League auch Cupsieger in Liechtenstein mit den Vaduzern wurde.



2013 debütierte Omerovic für das U15-Nationalteam Österreichs. Insgesamt blickt Omerovic auf 24 Nachwuchsnationalteam-Einsätze zurück.