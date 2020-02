Andreas Dobler tritt als BÃ¼rgermeisterkandidat in Satteins an

Satteins. Die Parteifreie und Freiheitliche Wählerliste Satteins geht mit Gemeinderat Andreas Dobler ins Bürgermeisterrennen. Dobler engagiert sich bereits seit 15 Jahren in der Satteinser Gemeindepolitik und will die Nachfolge des scheidenden von Bürgermeister Anton Metzler antreten.

Der 39-jährige geht mit einem starken Team und einem umfangreichen Programm für Satteins in die Wahl. Er setzt sich vor allem für eine familienfreundliche Nahversorgung, gute Sozial- und Bildungseinrichtungen und eine attraktive Infrastruktur für die Bewohner, Betriebe und auch Vereine im Dorf ein.

Während der vergangenen Jahre hat Andreas Dobler in der Kommission Raumplanung und Bau des Gemeinderats mitgewirkt und sich mit Themen rund um Infrastruktur und die Dorfplatzgestaltung befasst. „Hier gibt es in den kommenden Jahren noch einiges zu tun, damit Satteins für seine Bewohner aber auch für seine Betriebe und Vereine attraktiv bleibt“, betont Dobler.

Starke Familien – gute Zukunft

Als Vater von drei Kindern weiß der gebürtige Satteinser, wie wichtig und wertvoll eine gute Ausbildung und Betreuung ist. Deshalb will er die Familien stärken und das Kinderbetreuungsangebot in Satteins ausbauen. „Vor allem im Bereich der Mittagsbetreuung brauchen wir in Satteins ein zusätzliches Angebot, damit Eltern entlastet und ihre Kinder bestens betreut werden.“