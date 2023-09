Andrea Kerbleder will eine Stimme für die Gemeinden sein

Die designierte Vizebürgermeisterin von Feldkirch, Andrea Kerbleder, war am Montag zu Gast bei Vorarlberg LIVE.

Andrea Kerbleder, die - wenn in der nächsten Sitzung der Stadtvertretung alles glatt geht - bald zur Vizebürgermeisterin von Feldkirch als Nachfolge für Daniel Allgäuer angelobt werden soll, betont bei Vorarlberg LIVE, dass sie sich als Stimme für die Gemeinden sehe. Die 47-jährige FPÖ-Politikerin ist nämlich auch Landtagsabgeordnete und etwa als Bereichssprecherin für die Kinderbetreuung tätig.

Und vor allem in diesem Bereich sieht Kerbleder Handlungsbedarf: "Wir in Feldkirch sind im Ausbau jetzt zwar stark, aber was uns jetzt natürlich noch fehlt, ist das entsprechende Personal und hierbei darf die Regierung die Gemeinden mit dem Thema nicht alleine lassen."