"Anders" als die Anderen: Bei Isi gibt es weit mehr als nur Döner, Burger und Köfte

"Weil wir einfach anders kochen"

Vielfalt auf der Speisekarte und Roboter in der Küche

Mittagsmenü kommt gut: "Man muss fast reservieren"

Durch die Lage direkt an der L190 und nahe einer Bushaltestelle kommt viel Laufkundschaft ins Lokal – auch zur Mittagszeit. Daher war es Isi Süslü auch wichtig, ein Mittagsmenü zu einem guten Preis anzubieten (jedes Menü mit Salat und einer Dose Getränk um 12,90 Euro). Hier gibt es etwa Lasagne und Gulasch – also typische Hausmannskost. Das kommt bei den Gästen gut an. "Man muss fast reservieren", sagt Süslü stolz. "Wenn das nicht reicht, dann kann man einfach von der Karte was aussuchen", meint er.

Video: Isi Süslü über das "Anders"

Vom Imbiss zum Restaurant: Süslüs Weg in die Gastronomie

Süslü ist kein Neuling in der Gastronomie. Er führte zuvor einen Imbiss in Alberschwende und ist seit rund einem Jahr auch im Hotel Hecht in Feldkirch aktiv. Zuletzt wollte er in Andelsbuch an der L200 ein Bistro umsetzen. "Endgültig vom Tisch ist es noch nicht", meint er dazu. "Es ist jetzt mal stillgelegt und dann schauen wir, was die Zukunft bringt." Mit "Anders" hat Süslü nun in Dornbirn einen Ort geschaffen, der nicht nur durch sein Essen, sondern auch durch sein Ambiente und sein Konzept überzeugt – ein mögliches neues Highlight in Dornbirns Gastronomieszene.