Andelsbucherin Sandra Urach verteidigt ihren Marathon-Titel erfolgreich

Die 43-jährige Wälderin Sandra Urach gewinnt wie im Vorjahr mit persönlicher Bestleistung den Sparkasse Marathon im Dreiländereck. Patrick Wägeli siegt bei den Herren

Die Videos vom Sparkasse Marathon Start auf der Insel in Lindau

Erfolgreiche Titelverteidigung für die Andelsbucherin Sandra Urach beim Sparkasse Marathon 2019 im Dreiländereck über 42,195 Kilometer. Mit einer persönlichen Bestleistung und einem Riesenvorsprung auf die Zweite überquert Sandra Urach in Hochform als Erste die Ziellinie im Immo-Agentur Stadion in Bregenz. Der Schweizer Patrick Wägeli gewinnt knapp vor dem Kenianer Charles die Herren-Konkurrenz. Fast 2000 Starter haben die Nennung über die große Distanz abgegeben. Viele Hobby- und Freizeitsportler sind beim Viertelmarathon und Halbmarathon in den drei Ländern Deutschland, Schweiz und Österreich unterwegs.