Andelsbucher Filmstar und das Fahren bei teurem Sprit

Der Schauspieler Stefan Pohl ist am Montag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und aus Wien zugeschaltet ist VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.

Über zwanzig Jahre lang steht Vorarlbergs Vorzeigeschauspieler nunmehr auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Im Bregenzerwald aufgewachsen, zieht es den vielseitig interessierten jungen Mann 2001 nach bestandener Matura nach Wien und legt dort als Schauspielstudent den Grundstein für seine Karriere. Heute kennt man das Gesicht von Stefan Pohl vor allem aus den Filmproduktionen der beliebten "Landkrimi"-Serie unter der Regie von Karl Markovics oder aus der Reihe "Die Toten vom Bodensee", in denen der 41-Jährige als Pathologe Dr. Thomas Egger auf Spurensuche geht. In der 2021 abgedrehten ORF-Serie "Tage, die es nicht gab" setzt der in Andelsbuch lebende Familienvater ein weiteres Ausrufezeichen. Mit spannenden Eindrücken und interessanten Aussichten kommt Stefan Pohl heute zum Gespräch ins "Vorarlberg LIVE"-Studio.