Andelsbuch: Abgestürzter Paragleiter verstorben

Ein 54-jähriger Mann stürzte vor wenigen Wochen mit seinem Paragleiter ab. Am Wochenende ist er infolge seiner Verletzungen verstorben.

Der deutsche Gleitschirmpilot stürzte am 10. November im Fluggebiet Andelsbuch Niedere aus ca. 40-50 Metern Höhe in steiles Gelände ab. Kurz nach dem Start drehte er sich mit dem Gleitschirm gegen den Hang, worauf es zu einem Strömungsabriss kam. Er ist am Wochenende im Landeskrankenhaus infolge seiner Verletzungen verstorben.