Anbau VS Mitte: Bludenzer Schulgebäude neu gedacht

Bludenz. Das historische Schulgebäude der Volksschule Mitte bekommt eine bauliche Erweiterung der besonderen Art.

Baucontainer werden angeliefert, Bauzäune aufgestellt und Vermessungsarbeiten durchgeführt. Der Umbau der Volksschule Mitte, das Großprojekt im Bildungsbereich der Stadt Bludenz, steht in den Startlöchern. Bürgermeister Simon Tschann kündigt den Baubeginn erfreut an: „Endlich wird der Startschuss für dieses bedeutende Projekt gesetzt. Ich freue mich auf den Spatenstich im Herbst. Damit investieren wir in Raum für Bildung und geben den Bludenzer Volksschüler*innen ein anregendes Lernumfeld.“